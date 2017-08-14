Молодежный боксерский турнир в честь братьев Кличко состоится в Бердичеве

Молодежный боксерский турнир Klitschko Tournament, основанный в честь братьев Кличко, будет проходить в Бердичеве (Житомирская обл.) 15-19 августа.

"19 лет подряд турнир собирает на одном ринге самых перспективных боксеров со всех континентов. В этом году на Klitschko Tournament новое поколение украинских боксеров сойдется в поединке с участниками из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Дагестана, Казахстана, Латвии, Литвы, Турции, Финляндии, Чехии. Впервые в турнире примут участие Польша и Тунис", - сообщает в понедельник пресс-служба Фонда Кличко.

Объявивший недавно о завершении спортивной карьеры Владимир Кличко отметил важность передачи своего опыта следующим поколениям. "Я рад, что могу создать возможности для профессионального развития молодых боксеров, а также быть примером для них. Моя спортивная карьера продолжится в будущих чемпионах", - подчеркнул он.

Klitschko Tournament – это международный боксерский турнир среди молодежи класса А, после которого лучшие боксеры отправляются представлять свою страну на чемпионатах мира и Европы.

Свою боксерскую карьеру на турнире на призы братьев Кличко начинали Василий Ломаченко, Александр Усик, Вячеслав Глазков, Владимир Матвийчук, Евгений Хитров, Сергей Деревянченко, Исмаил Силлах, Денис Пояцика и другие украинские и зарубежные спортсмены.