Родители футболистов ДЮСШ киевского "Динамо" просят руководство страны не допустить проведения матча в Мариуполе

Родственники детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев) обратились к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой не допустить проведения матча чемпионата Украины по футболу в Мариуполе (Донецкая обл.) и перенести игры на более безопасные поля.

"Нам известно, что государственные правоохранительные органы не рекомендуют проводить матчи в опасных местах, среди которых сегодня и Мариуполь. Мы считаем, что какие-либо вопросы безопасности детей, тренеров и команды не могут быть дискуссионными. Футбольные чиновники должны перенести матчи на более безопасные поля, они обязаны заботиться о том, чтобы соревнования проходили в условиях максимальной безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков", - говорится в открытом письме родителей детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев), которое поступило агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В письме отмечается, что руководитель Федерации футбола Украины депутат Андрей Павелко не демонстрирует желания решить эту ситуацию, "в то же время самоуверенность и безапелляционность в его заявлениях пугают детей и родителей". "Мы не хотим, чтобы наши дети стали заложниками чьих-либо пиар-акций или политики", - сказано в письме.

Родители просят руководство государства повлиять на руководителей украинского футбола и перенести матчи из Мариуполя и "не поддавать юных футболистов каким-либо угрозам, которые, к сожалению, существуют в Мариуполе и на пути к нему".

Открытое письмо руководству государства подписали девять лиц.

19 августа в Мариуполе должен состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд: "Мариуполь U-19" – "Динамо U-19"; 25 августа – сыграют молодежные команды "Мариуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов ФК, а 26 августа - основные команды.

Как сообщалось, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа.

В ответе на письмо ФК "Динамо" от 29 июня в Службе безопасности Украины напомнили, что Мариуполь расположен вблизи линии столкновения с боевиками незаконных военизированных формирований "ДНР" и с 11 августа 2016 года на территории Донецкой области решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ установлен уровень террористической угрозы "Красный", что при необходимости предусматривает усиленные меры безопасности.

В Министерстве внутренних дел указали, что проведение матча в Мариуполе 26 августа несет дополнительные риски. "Это обусловлено тем, что накануне празднования Дня Независимости Украины в районе проведения АТО происходит значительное обострение оперативной обстановки – активизация боевых действий, увеличение количества обстрелов, в том числе с применением РСЗО, проникновения диверсионно-разведывательных групп НВФ", - говорится в ответе МВД от 21 июля.

В МВД считают нецелесообразным проведение матча 7-го тура украинской Премьер-лиги 26 августа в Мариуполе и предлагают неотложно рассмотреть вопрос об изменении места его проведения.

Аналогичную позицию в своем ответе столичному клубу озвучили и в Управлении Государственной охраны Украины. В УГО не рекомендуют проводить футбольные матчи в Мариуполе и предлагают играть их на нейтральном поле на безопасном расстоянии от зоны АТО.

24 июля ФК "Динамо" обратилось к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" – "Динамо" на нейтральное поле. При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь. В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.