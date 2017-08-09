В Украине созданы "Западный" и "Восточный" центры олимпийской подготовки по легкой атлетике

Кабинет министров Украины создал "Западный" и "Восточный" государственные центры олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин разрешил Министерству молодежи и спорта создать в сфере его управления "Западный" (в Луцке) и "Восточный" (в Сумах) центры олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Минспорта поручено обеспечить деятельность данных учреждений с 1 января 2018 года.

Правительство также разрешило направление средств, предусмотренных в государственном бюджете на развитие физической культуры и спорта, на предоплату периодических печатных изданий.