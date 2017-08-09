Спорт

15:11 09.08.2017

Кабмин внес НСК "Олимпийский" в перечень спортобъектов, получающих финподдержку из госбюджета

Кабинет министров Украины внес Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в перечень баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, которые получают финансовую поддержку из государственного бюджета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Предполагается, что благодаря государственной поддержке НСК "Олимпийский" сможет провести капитальный ремонт некоторых своих систем, который не мог быть проведен за счет собственных средств комплекса, в виду роста цен.

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