Спорт

00:10 09.08.2017

"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА 2017 года.

Эта игра прошла во вторник в столице Македонии Скопье на стадионе "Национальная арена Филипп II Македонский".

На 24-й минуте счет в матче открыл бразильский полузащитник испанской команды Каземиро. В начале второго тайма хавбек Иско удвоил преимущество "Реала".

"МЮ" сумел возродить интригу через десять минут благодаря голу бельгийца Ромелу Лукаку, но больше команде Жозе Моуриньо добиться не удалось.

"Реал" под руководством Зинедина Зидана выиграл второй Суперкубок УЕФА подряд. Всего же в активе "королевского" клуба уже 4 таких титула. Больше Суперкубок УЕФА выигрывали только "Барселона" и "Милан" – по 5 раз. "МЮ" же выигрывал Суперкубок УЕФА один раз и трижды проиграл в матче за этот трофей.

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