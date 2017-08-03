Спорт

13:38 03.08.2017

Сенаторы США хотят новой проверки ФИФА в РФ

Восемь сенаторов США в письме к главе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино призвали провести новое расследование в связи с утверждениями, что на строительстве спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу-2018 использовался принудительный труд северокорейских рабочих.

ФИФА должна отменить проведение мундиаля в России, если эта информация подтвердится, считают сенаторы во главе с Бобом Менендесом - самым высокопоставленным демократом в комитете верхней палаты Конгресса по международным отношениям. Так, они "требуют, чтобы ФИФА рассмотрела запрет для всех подрядчиков, компаний и государственных органов, если выяснится их участие в использовании принудительного труда в связи с мероприятиями ФИФА", говорится в документе.

Также сенаторы настаивают на исключении КНДР из футбольной федерации, поскольку властей страны обвиняют в притеснении спортсменов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что на строительстве арены в Санкт-Петербурге работают граждане КНДР. ФИФА опровергла эти слухи. Вице-премьер РФ Виталий Мутко также заявлял, что граждане КНДР не работают на объектах ЧМ-2018.

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