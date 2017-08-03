Гройсман поблагодарил Владимира Кличко за победы на ринге и пожелал новых успехов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил объявившего о завершении карьеры всемирно известного боксера, многократного чемпиона мира Владимира Кличко за победы и пожелал ему новых успехов.

"Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Спасибо за непревзойденные поединки и победы!" - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

В.Гройсман пожелал ему успехов и "достижений на новых фронтах".

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов также поблагодарил легендарного боксера за победы и прославление Украины в мире. "Благодарим нашего легендарного боксера, олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира – за величественные победы и прославление Украины на международной арене. Он вдохновлял и, уверен, будет вдохновлять и дальше миллионы украинцев любить спорт, заниматься спортом, идти к цели сквозь непростые испытания и гордиться своей страной", - написал он на странице в Facebook.

И.Жданов пожелал Вл.Кличко успехов в новых начинаниях.

Как сообщалось, в четверг, 3 августа, украинский боксер Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и намерен заняться другой деятельностью.

29 апреля 2017 года экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

Профессиональная карьера Вл.Кличко включает 64 победы в 69 поединках, 54 из них - нокаутом. Он участвовал в 29 боях за титул чемпиона мира, что является рекордом в боксе в супертяжелом весе.