Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию на саблях в г.Лейпциг (Германия).

В финальном поединке О.Харлан победила представительницу Туниса Аззи Бесбес со счетом 15:5.

Таким образом, О.Харлан стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях.

Украинскую спортсменку с победой поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"Наша Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях. Искренне поздравляем с блестящей победой!", - говорится в сообщении на официальной странице президента в Фейсбук.