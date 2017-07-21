Спорт

16:53 21.07.2017

Свитолина назвала ближайшей целью выигрыш одного из турниров Большого шлема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ставит себе задачу на ближайшую перспективу выиграть хотя бы один из турниров Большого шлема.

"Минимум-задачи у меня нет. Я считаю, что всегда должна быть максимум-задача, должно быть что-то впереди и мотивировать каждый день… Для меня задача – стать первой. Выиграть какой-то турнир Большого шлема… или весь Большой шлем. Но для начала – первый… Большой шлем – это такой турнир, который хочется выиграть и не один раз", - сказала Э.Свитолина на пресс-конференции в Харькове в пятницу.

Многолетний спонсор Э.Свитолиной Юрий Сапронов, также участвовавший в пресс-конференции, выразил уверенность, что его подопечная может стать первой ракеткой мира.

"Я мечтал о топ-10 в свое время. Сейчас я мечтаю даже не о топ-3, а о первой ракетке мира. Думаю, что Элина может это сделать, потому что сегодняшняя ее позиция (шестая в мире) - это абсолютный рекорд среди женщин (теннисисток в Украине - ИФ)", - сказал Ю.Сапронов.

Э.Свитолина сообщила также, что сейчас ее главным тренером является француз Тьерри Асьон, а спарринг-партнером, который работает также и как второй тренер, – англичанин Эндрю Беттлс.

Как сообщалось, с начала текущего года Э.Свитолина уже выиграла теннисные турниры в Тайване, Дубае, Стамбуле и Риме, выходила в четвертьфинал Роллан Гаррос, прошла в четвертый круг (1/8 финала) Уимблдона и занимает 6-ю строчку мирового женского рейтинга (WTA).

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