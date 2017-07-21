Свитолина назвала ближайшей целью выигрыш одного из турниров Большого шлема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ставит себе задачу на ближайшую перспективу выиграть хотя бы один из турниров Большого шлема.

"Минимум-задачи у меня нет. Я считаю, что всегда должна быть максимум-задача, должно быть что-то впереди и мотивировать каждый день… Для меня задача – стать первой. Выиграть какой-то турнир Большого шлема… или весь Большой шлем. Но для начала – первый… Большой шлем – это такой турнир, который хочется выиграть и не один раз", - сказала Э.Свитолина на пресс-конференции в Харькове в пятницу.

Многолетний спонсор Э.Свитолиной Юрий Сапронов, также участвовавший в пресс-конференции, выразил уверенность, что его подопечная может стать первой ракеткой мира.

"Я мечтал о топ-10 в свое время. Сейчас я мечтаю даже не о топ-3, а о первой ракетке мира. Думаю, что Элина может это сделать, потому что сегодняшняя ее позиция (шестая в мире) - это абсолютный рекорд среди женщин (теннисисток в Украине - ИФ)", - сказал Ю.Сапронов.

Э.Свитолина сообщила также, что сейчас ее главным тренером является француз Тьерри Асьон, а спарринг-партнером, который работает также и как второй тренер, – англичанин Эндрю Беттлс.

Как сообщалось, с начала текущего года Э.Свитолина уже выиграла теннисные турниры в Тайване, Дубае, Стамбуле и Риме, выходила в четвертьфинал Роллан Гаррос, прошла в четвертый круг (1/8 финала) Уимблдона и занимает 6-ю строчку мирового женского рейтинга (WTA).