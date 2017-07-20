"Динамо" предлагает ФФУ и УПЛ провести совещание для устранения недостатков в организации и обеспечении безопасности матчей

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) предлагает Федерации футбола Украины (ФФУ) и Премьер-лиге (УПЛ) провести расширенное совместное совещание работников служб безопасности клубов и стадионов УПЛ, ФФУ и правоохранительных органов во избежание повторения инцидентов, которые происходили во время матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" 15 июля в Одессе.

"Организация матча в сфере обеспечения безопасности его проведения продемонстрировала крайне низкий уровень всех исполнителей, отсутствие надлежащего взаимодействия и координации между всеми субъектами, а в отдельных случаях и прямого уклонения от надлежащего выполнения ими соответствующих нормативно-правовых норм", - говорится в открытом письме, которое вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский направил в четверг президенту ФФУ Андрею Павелко и президенту УПЛ Владимиру Генинсону.

В столичном клубе указали, что сектора "ультрас" на стадионе "Черноморец" не были отделены от секторов общего размещения болельщиков, отсутствовал отдельный вход и досмотр для фанатских секторов, что позволило пронести на трибуны большое количество пиротехники, персонал стадиона не выполнил требование о тщательном досмотре женщинами-стюардами болельщиц из фанатских объединений в специальных палатках.

Вице-президент "Динамо" отмечает, что подразделения ГСЧС не были расположены вблизи фан-секторов для оперативного тушения пиротехники.

Также в письме клуб обращает внимание, что отсутствовала первая линия кордона-досмотра со стороны Национальной полиции для предварительной фильтрации потенциальных нарушителей порядка. Это привело к созданию столпотворения и тому, что 30 минут до начала матча фактически был прекращен личный досмотр зрителей.

В "Динамо" подчеркнули, что сотрудники службы безопасности стадиона и Нацполиции не фиксировали массовое использование пиротехники на трибунах, ни одно лицо не было задержано и административные протоколы не составлялись.

Вице-президент киевского клуба считает, что предлагаемая встреча является целесообразной в свете будущего проведения в Киеве финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году, матчей национальных сборных Украины и других соревнований.