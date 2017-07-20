Спорт

16:24 20.07.2017

ВАСУ открыл производство по кассации НБУ, ФГВФЛ и ПриватБанка в деле о признании ФК "Динамо" связанным лицом и блокировке счетов

Высший административный суд Украины открыл производство по кассационной жалобе Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ПриватБанка на решения Киевского апелляционного административного суда и Окружного административного суда Киева, которые признали противоправным и отменили признание ООО "ФК "Динамо" Киев" связанным с банком лицом, запрет операций со счетов клуба и блокирование его счетов в этом банке.

Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, данное решение принято ВАСУ 14 июля.

При этом ВАСУ отказал в удовлетворении ходатайства НБУ о приостановлении исполнения этих судебных решений. Суд постановил вытребовать из Окружного админсуда Киева соответствующее дело.

Сторонам процесса дан срок в 10 дней для подачи в суд возражений на кассационную жалобу.

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