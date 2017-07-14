"Даллас Ковбойз" сохранил титул самого дорогого спортивного клуба мира по версии Forbes

Команда Национальной лиги американского футбола (НФЛ) "Даллас Ковбойз" во второй год подряд признана самым дорогим спортивным клубом мира, согласно ежегодному исследованию журнала Forbes.

Несмотря на спортивные неудачи последних лет, клуб из Техаса был оценен в $4,2 млрд (+5% к предыдущему году).

Отмечается, что НФЛ - самая прибыльная лига мира благодаря огромной популярности, что позволяет командам продавать билеты на игры по заоблачным ценам и получать значительные средства от продажи прав на телетрансляции.

В прошлом сезоне средняя EBITDA всех команд НФЛ составила $91 млн. Из 50 самых дорогих клубов мира представители лиги занимают 29 мест.

На втором месте находится бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкис", стоимость которой выросла за год на 9%, до $3,7 млрд.

Остальные места в первой пятерке достались европейским футбольным грандам - "Манчестер Юнайтед" ($3,69 млрд, +11%), "Барселоне" ($3,64 млрд, +2%) и мадридскому "Реалу" ($3,58 млрд, -2%).

Четыре другие европейские команды в топ-50 - мюнхенская "Бавария" ($2,71 млрд, 15-е место), "Манчестер Сити" ($2,08 млрд, 35-е место), а также лондонские футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" ($1,93 млрд и $1,85 млрд, 43-е и 46-е места соответственно).

Также среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира - 8 бейсбольных клубов и 7 команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ни одна команда из "Формулы 1", Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и гоночного чемпионата NASCAR не вошла в этот список.