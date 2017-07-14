Спорт

10:40 14.07.2017

В Украине создан Координационный совет по популяризации оздоровительной двигательной активности

Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности.

Согласно постановлению №489 от 12 июля, главой совета определен вице-премьер-министр, заместителем – министр молодежи и спорта.

Всего в состав совета входит 20 представителей государственных органов и спортивных организаций, народные депутаты, представители физкультурно-спортивных общественных организаций, молодежных и детских организаций.

Координационный совет по популяризации оздоровительной двигательной активности является временным консультационно-совещательным органом правительства, созданным с целью формирования в обществе условий для оздоровительной двигательной активности и здорового способа жизни ради формирования здоровья граждан, как высшей социальной ценности в государстве.

Персональный состав совета утверждает его глава.

Организационное обеспечение работы совета осуществляет Министерство молодежи и спорта.

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Интерфакс-Украина
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