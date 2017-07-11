Спорт

18:41 11.07.2017

Киев потратит на финал Лиги чемпионов 2018 года 25 млн грн

На проведение финального матча Лиги Чемпионов УЕФА в 2018 году Киев потратит 25 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета депутаты горсовета поддержали проект решения об утверждении договора о проведении финального матча ЛЧ сезона 2017-2018 годов.

В соглашении с УЕФА Киев обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями турнира, а также обеспечить надлежащий внешний вид города. Столица будет украшена символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов 4 команд (финалистов мужской и женской Лиги чемпионов).

"Все эти расходы, согласно договору, берет на себя Киев. Это не 200 млн грн, которые мы выделяли на организацию Евровидения. Другие расходы - за УЕФА. По доходной части: мы ожидаем 150 тыс. иностранных туристов, каждый из которых в среднем потратит 100 евро в день. Ведь жить они будут в киевских гостиницах, будут питаться в киевских ресторанах", - отметил председатель комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Говоря об ожидаемых доходах города от проведения финала ЛЧ, депутат указал, что необходимо умножить количество туристов на их расходы и на 4 дня пребывания в столице. "Получается значительная сумма, которая зайдет в экономику Киева", - подчеркнул он.

Проект данного решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевское "Динамо" подписало польского защитника

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

Украинская теннисистка Свитолина прошла в 1/8 финала Уимблдона

ФК "Шахтер" и Parimatch будут партнерами в ближайшие два сезона

НБУ, ФГВФЛ и ПриватБанк проиграли апелляцию в деле о признании ФК "Динамо" связанным с банком лицом

ПОСЛЕДНЕЕ

Арбитры не должны влиять на результат футбольных матчей в Украине – Холодницкий

МОК отказался выделить организаторам Олимпиады-2016 дополнительные $35-40 млн

Экс-игрок ФК "Прикарпаття" Стоцкий погиб в автомобильной аварии

Проигравшего российского теннисиста оштрафовали на "Уимблдоне" за бросание монет в судью

Германия выиграла Кубок конфедераций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати самоклеящихся этикеток
РЕКЛАМА