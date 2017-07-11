Киев потратит на финал Лиги чемпионов 2018 года 25 млн грн

На проведение финального матча Лиги Чемпионов УЕФА в 2018 году Киев потратит 25 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета депутаты горсовета поддержали проект решения об утверждении договора о проведении финального матча ЛЧ сезона 2017-2018 годов.

В соглашении с УЕФА Киев обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями турнира, а также обеспечить надлежащий внешний вид города. Столица будет украшена символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов 4 команд (финалистов мужской и женской Лиги чемпионов).

"Все эти расходы, согласно договору, берет на себя Киев. Это не 200 млн грн, которые мы выделяли на организацию Евровидения. Другие расходы - за УЕФА. По доходной части: мы ожидаем 150 тыс. иностранных туристов, каждый из которых в среднем потратит 100 евро в день. Ведь жить они будут в киевских гостиницах, будут питаться в киевских ресторанах", - отметил председатель комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Говоря об ожидаемых доходах города от проведения финала ЛЧ, депутат указал, что необходимо умножить количество туристов на их расходы и на 4 дня пребывания в столице. "Получается значительная сумма, которая зайдет в экономику Киева", - подчеркнул он.

Проект данного решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.