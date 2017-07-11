Арбитры не должны влиять на результат футбольных матчей в Украине – Холодницкий

Первый вице-президент Федерации футбола Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что арбитры играть ключевую роль в очистке украинского футбола от договорных матчей и не влиять сами на их результат.

"Недавно мы встречались с главой комитета по этике и честной игры ФФУ Франческо Баранкой, который рассказывал о текущих перипетиях борьбы с договорными матчами в Украине. Сейчас мы начинаем активно отслеживать все футбольные матчи, несмотря на их статус: это поединок Премьер-лиги, или это товарищеская встреча. Работа футбольного арбитра очень ответственная. И времена, когда арбитры могли влиять на ход матчей, нужно навсегда оставить в прошлом", - сказал он, выступая в Доме футбола перед арбитрами украинской Премьер-лиги, которые готовятся сейчас к началу футбольного сезона 2017-2018 годов.

Н.Холодницкий подчеркнул, что арбитры должны играть ключевую роль в очистке футбола от матчей с фиксированным результатом, а потому должны отнестись к этой миссии очень серьезно, ведь, исходя из мировой практики, в ряде случаев именно рефери выступают заинтересованными сторонами в коррупционных процессах в футболе.