Спорт

16:55 07.07.2017

ФК "Шахтер" и Parimatch будут партнерами в ближайшие два сезона

ФК "Шахтер" (Донецк) и букмекерская компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано на два ближайших футбольных сезона и распространяется на матчи украинской Премьер-лиги и Кубка Украины.

"Шахтер" посредством своих проектов активно работает над популяризацией футбола и заинтересован, чтобы миллионы болельщиков в нашей стране занимались спортом. Наряду с клубами есть компании, которые инвестируют в футбол, поддерживают спорт. Одна из таких – Parimatch. Я уверен, что наше сотрудничество с TM Parimatch будет плодотворным", - отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, сообщает официальный сайт клуба.

ТМ Parimatch стала официальным премиум-партнером ФК "Шахтер" 1 июля 2017 года. Заключенное соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на развитие спорта в стране, а также реализацию социальных проектов для болельщиков.

Компания Parimatch является официальным спонсором национальной сборной Украины по футболу, титульным спонсором чемпионата Украины по баскетболу, выступила генеральным партнером чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А, проходившем в апреле 2017 года в Киеве.

С 2015 года два сезона Parimatch была титульным спонсором украинской футбольной Премьер-лиги.

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