Проигравшего российского теннисиста оштрафовали на "Уимблдоне" за бросание монет в судью

Российский теннисист Даниил Медведев заплатит $14,5 тыс. в качестве штрафа за свое поведение в матче второго круга турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, сообщил известный теннисный эксперт Бен Ротенберг в своем твиттере.

Россиянин накануне уступил бельгийцу, в ходе поединка высказывал недовольство судейством, а после окончания матча он бросил горсть монет в сторону главного арбитра встречи.

Медведев выбыл из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде "Уимблдона". Выход во второй круг "Уимблдона" стал для Медведева наивысшим достижением на турнирах серии "Большого шлема".

Призовой фонд "Уимблдона" в 2017 году составляет $41 млн 073,690 тыс.