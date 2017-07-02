Спорт

03:02 02.07.2017

Супертяжеловес Руденко уступил по очкам россиянину Поветкину

Украинец Андрей Руденко уступил по очкам россиянину Александру Поветкину в бою за титул WBO International в супертяжелом весе.

Бой прошел в Москве в субботу, растянулся на все 12 раундов и завершился победой 37-летнего А.Поветкина по очкам.

33-летний А.Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 года. За это время провел 33 поединка, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам. До субботнего боя имел победную серию из семи поединков.

В марте Всемирный боксерский совет (WBC) решил отстранить А.Поветкина на неопределенный срок в связи с разбирательствами по поводу допинговых обвинений в адрес спортсмена.

В июне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) оправдали А.Поветкина в деле о допинге.

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