На матч Украина-Турция в Харькове планируют продажу билетов по документам и проверку личности при входе на стадион

Билеты на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции, который состоится 2 сентября в Харькове, планируют продавать по документам, а при входе на стадион осуществлять проверку личности.

"Речь идет не о паспортном контроле, как об этом пишут некоторые СМИ, а о продаже билетов по документам и проверку непосредственно при входе на стадион, действительно ли владелец билета покупал его сам. Выяснить это можно при проверке не только паспорта, но и других документов: военного, студенческого билета или водительского удостоверения. Иными словами, суть инициативы сводится к простой сверке имени, указанного на билете, с документом, удостоверяющим личность болельщика", - рассказал президент Ассоциации болельщиков Украины Александр Глущенко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Таким образом, он разъяснил инициативу, которая обсуждалась на первом заседании наблюдательного совета по вопросам распространения билетов при ФФУ.

А.Глущенко подчеркнул, что данная мера будет применяться только к матчу Украина-Турция. Это, во-первых, связано с тем, что встреча состоится в городе Харькове, который находится всего в 40 км от границы с Россией, и существует серьезный риск, что страна-агрессор может планировать на стадионе определенные провокации.

"Мы должны учитывать, что в Харькове это будет первый матч такого уровня за последние несколько лет, и что Турция является нашим важным партнером на международной арене. Поэтому речь идет и о безопасности наших граждан, и о безопасности болельщиков турецкой сборной. Поэтому Украина должна принять все меры, чтобы гарантировать спокойствие и правопорядок на этом поединке", - подчеркнул А.Глущенко.

Кроме того, по его словам, такой механизм реализации билетов позволит избежать таких недоразумений, которые были на матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Бешикташ" в 2016 году в Киеве, когда турецкие болельщики выкупили ровно столько билетов, сколько хотели. "На этот раз наши гости смогут приобрести билеты только на гостевой сектор и только через Федерацию футбола Турции. Здесь, на месте, ни один турецкий болельщик не сможет купить билет на матч", - пояснил он.

А.Глущенко указал, что это рабочий проект, который пока еще не утвержден. Также еще будут учтены предложения Харьковской ОГА, МВД, СБУ и ГСЧС Украины, который будут участвовать в организации проведения данного матча в Харькове.