Спорт

09:52 28.04.2017

Президент ФФУ заверил УЕФА в соблюдении Украиной всех требований, предусмотренных к проведению финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялось двустороннее заседание с участием руководства UEFA Events SA и Федерации футбола Украины, посвященное проведению в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА-2018, на которой президент ФФУ Андрей Павелко проинформировал представителей УЕФА о ходе подготовки к главному поединку Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

"Руководитель Федерации заверил европейских футбольных функционеров в соблюдении Украиной всех требований, предусмотренных УЕФА к организации матчей такого уровня. В подтверждение своих слов Андрей Павелко предоставил соответствующие документы и гарантии от всех министерств и ведомств, вовлеченных в проведение финала Лиги чемпионов-2018", - сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, такие гарантийные письма передали Министерство финансов, Министерство инфраструктуры, Министерство молодежи и спорта и Киевская городская государственная администрация.

"Мы осознаем возложенную на нас ответственность и ставим себе целью при поддержке УЕФА провести один из лучших финалов самого престижного футбольного турнира", - отметил А.Павелко.

По словам директора UEFA Events SA Мартина Каллена, финал Лиги чемпионов - это особое событие, которое по своему масштабу и требованиям на 60% превышает соответствующие условия, предъявляемые к организации финала чемпионата Европы. Представитель УЕФА пожелал Киеву достойно выдержать этот ответственный экзамен.

УЕФА согласовал программу деятельности, состав Службы ФФУ по подготовке к проведению финала ЛЧ-2018 и предоставил ей полномочия своего представителя.

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