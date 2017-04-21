Определились все полуфиналисты Лиги Европы УЕФА

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА стали известны все участники полуфинальной стадии турнира.

В двух парах победитель четвертьфинала определился в дополнительное время, в одной – в серии пенальти, в еще одной оказалось достаточно основного времени.

Наиболее продолжительным оказалось соперничество между турецким "Бешикташем" и французским "Лионом" в Стамбуле. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Бешикташа". С аналогичным счетом ранее на своем поле победил "Лион". В дополнительное время счет ответного матча не изменился, а вот серию пенальти выиграл (7:6) "Лион", благодаря чему завоевал путевку в полуфинал.

Участником следующей стадии турнира стал также английский "Манчестер Юнайтед", со счетом 2:1 на своем поле обыгравший бельгийскую команду "Андерлехт". Решающий гол англичане провели в дополнительное время, которое потребовалось потому, что в основное время была зафиксирована ничья 1:1 – как и в первом матче этих команд.

Голландский "Аякс" на прошлой неделе дома выиграл у немецкого "Шальке" - 2:0. Клуб из Германии в ответной игре взял реванш, победив соперника с таким же счетом. В дополнительное время "Шальке" провел еще один гол, но незадолго до окончания овертайма пропустил два. В итоге "Шальке" выиграл ответный матч со счетом 3:2, но по сумме двух встреч сильнее оказался "Аякс".

Кроме того, путевку в полуфинал завоевала испанская "Сельта". В ответном матче она в Бельгии сыграла с местным "Генком" вничью – 1:1. В большем испанский клуб не нуждался, поскольку в первом матче он выиграл – 3:2.

Жеребьевка полуфиналов пройдет в пятницу.