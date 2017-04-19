Спорт

13:11 19.04.2017

ФИФА столкнулась с трудностями в поисках спонсоров для проведения ЧМ в РФ

В ФИФА испытывают сложности с тем, чтобы найти спонсоров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет в среду британская газета Financial Times.

"ФИФА сталкивается со сложностями в том, чтобы успеть найти спонсоров мирового первенства, которое пройдет в следующем году в РФ. Международные и российские компании опасаются высоких финансовых затрат и репутационных рисков, связанных с участием в одном из самых популярных спортивных мероприятий", - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что после проведения чемпионата мира 2014 года ФИФА лишилась нескольких крупных спонсоров этого турнира, в том числе компании Sony.

В том, что касается первенства 2018 года, то у ФИФА есть список из 10 компаний, выразивших готовность стать спонсорами турнира. При этом перед Чемпионатом мира 2014 года в Бразилии таких компаний было 20, напоминает Financial Times.

"Эти проблемы возникли в то время, как ФИФА старается восстановиться после коррупционного скандала, а Россия сталкивается с имиджевыми проблемами... ", - отмечается в статье.

Отмечается, что медленнее всего решается вопрос с российскими спонсорами.

Вместе с тем, как подчеркивает газета, в ФИФА заявили, что планируют объявить о дополнительных коммерческих соглашениях "в ближайшие недели, месяцы и непосредственно перед чемпионатом мира".

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

По материалам: interfax.ru

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