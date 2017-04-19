Команда из Южной Кореи первой прибыла в Украину для участия в Чемпионате мира по хоккею

Сборная команда Южной Кореи в ночь на среду прибыла в международный аэропорт "Борисполь" для участия в Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужчин, это первая команда, прибывшая в Украину.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, всего рейсом "Париж – Киев" прилетела команда в составе 37 человек.

Ожидается, что в четверг прибудут команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.

В Госпогранслужбе отметили, что пропуск через госграницу участников чемпионата осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые применялись во время Евро-2012 и других спортивных событий. Это предусматривает упрощение порядка оформления официальных делегаций, организованных групп и гостей чемпионата, а также работу в аэропортах информационно-контактных пунктов и др.

В аэропортах пропуск участников и зрителей чемпионата начал осуществляться на приоритетной основе на отдельных коридорах, у трапа самолетов и во время их движения. Кроме того, в автомобильных пунктах пропуска оформление будет происходить на отдельных полосах движения.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин пройдет 22-28 апреля 2017 года в Киеве, во Дворце спорта.