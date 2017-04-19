Спорт

09:41 19.04.2017

"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты мадридского "Атлетико" завоевали путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В четвертьфинале соревнования испанский клуб по сумме двух встреч одолел английскую команду "Лестер".

Ответный матч прошел в Англии и завершился вничью - 1:1.

На 26-й минуте Сауль вывел "Атлетико" вперед, на 61- Джейми Варди сравнял счет. Итоговый результат оказался на руку испанскому клубу, выигравшему первую встречу со счетом 1:0.

Таким образом, "Атлетико" стал первым полуфиналистом турнира.

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