Спорт

13:15 18.04.2017

Минспорта не имеет отношения к избранию Насирова президентом Федерации дзюдо - Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что избрание руководства любой спортивной федерации, в том числе избрание отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова президентом Федерации дзюдо Украины, происходит независимо от профильного министерства.

"Любая федерация - это общественная организация. В соответствии с Конституцией Украины, я не имею права вмешиваться в ее деятельность, поэтому она самостоятельно избирает свои руководящие органы, в том числе и президента. Поэтому члены этой общественной организации (Федерация дзюдо Украины – ИФ) собрались и избрали (президентом организации – ИФ) господина Романа Насирова", - прокомментировал И.Жданов журналистам избрание Р.Насирова президентом Федерации дзюдо Украины во вторник в Киеве.

Как сообщалось, отстраненный от должности главы ГФС Р.Насиров, дело в отношение которого расследует Национальное антикоррупционное бюро, избран президентом Федерации дзюдо.

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