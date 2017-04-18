Все билеты на матчи украинской сборной ЧМ по хоккею раскуплены

Все билеты на матчи украинской сборной Чемпионата мира по хоккею с шайбой давно проданы, сообщил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Билеты все раскуплены давным-давно, на все пять матчей украинской сборной, Дворец спорта будет весь заполнен", - сказал В.Кириленко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, Первый национальный телеканал Украины будет показывать все матчи украинской сборной.

В.Кириленко подчеркнул, что проведение Чемпионата мира по хоккею в Киеве - "это огромное событие для Украины".

Он напомнил, что правительство выделило 45млн грн на ремонт Дворца спорта, в котором будет проходить чемпионат.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин пройдет 22-28 апреля 2017 года в Киеве.