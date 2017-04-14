До 1 июля должны состояться внеочередные выборы президента ФФУ, Павелко будет баллотироваться

Федерация футбола Украины до 1 июля должна провести внеочередные выборы президента в связи с изменениями в законодательство для неприбыльных организаций.

В настоящее время ФФУ проводит соответствующую реорганизацию. Согласно новым требованиям налогового законодательства, до 1 июля общественным организациям необходимо перерегистрировать свои уставы. В связи с этим необходимо провести и новые выборы руководства.

Нынешний президент ФФУ, народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Андрей Павелко на Конгрессе федерации в пятницу уже заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборы. Он был избран на этот пост 6 марта 2015 года.

В 2016 году доходы ФФУ составили 399 млн грн (186 млн было получено от УЕФА, 113 млн – от реализации коммерческих прав, 21 млн – от ФИФА).

Расходы федерации за прошлый год составили 416 млн грн (134,6 млн было потрачено на национальную сборную по футболу, 64 млн – на развитие инфраструктуры, 33 млн – на юношеский футбол, 21млн – на развитие футбола в регионах, 22 млн – на содержание Дома футбола, 29 млн – на зарплату сотрудникам ФФУ).

Также на Конгрессе в состав ФФУ была принята воссозданная Федерация футбола Автономной Республики Крым, которая размещается в Херсоне.