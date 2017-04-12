"Реал" победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" добились победы над мюнхенской "Баварией" в первой встрече стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Счет матча, прошедшего в Мюнхене, – 2:1 в пользу "Реала".

На 25-й минуте Артуро Видаль вывел "Баварию" вперед. На первой компенсированной к первому тайму минуте он же мог удвоить счет, но не реализовал пенальти. Во втором тайме два мяча забил футболист "Реала" Криштиану Роналду – на 47-й и 77-й минутах. И теперь он довел число своих голов в еврокубках до 100 – достижение, ранее никем не покоренное. 16 из этих голов он провел, выступая за английский "Манчестер Юнайтед", 84 – за "Реал".

"Бавария" доигрывала матч в меньшинстве. На 61-й минуте вторую желтую карточку получил Хави Мартинес.

В другом матче игрового вечера мадридский "Атлетико" на своем поле выиграл у английского "Лестера" - 1:0. Автор гола – Антуан Гризманн. На 28-й минуте он реализовал пенальти.

Ответные матчи в этих парах пройдут 18 апреля.