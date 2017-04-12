Спорт

23:53 12.04.2017

"Реал" победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" добились победы над мюнхенской "Баварией" в первой встрече стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Счет матча, прошедшего в Мюнхене, – 2:1 в пользу "Реала".

На 25-й минуте Артуро Видаль вывел "Баварию" вперед. На первой компенсированной к первому тайму минуте он же мог удвоить счет, но не реализовал пенальти. Во втором тайме два мяча забил футболист "Реала" Криштиану Роналду – на 47-й и 77-й минутах. И теперь он довел число своих голов в еврокубках до 100 – достижение, ранее никем не покоренное. 16 из этих голов он провел, выступая за английский "Манчестер Юнайтед", 84 – за "Реал".

"Бавария" доигрывала матч в меньшинстве. На 61-й минуте вторую желтую карточку получил Хави Мартинес.

В другом матче игрового вечера мадридский "Атлетико" на своем поле выиграл у английского "Лестера" - 1:0. Автор гола – Антуан Гризманн. На 28-й минуте он реализовал пенальти.

Ответные матчи в этих парах пройдут 18 апреля.

ВАЖНОЕ

Украина пробилась на Евро-2018 по футзалу

"Шахтер" неожиданно проиграл в чемпионате "Черноморцу"

Украинские боксеры одержали три победы в США и отстояли три чемпионских титула

Украинка заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

"Шахтер" и "Динамо" начали вторую часть чемпионата с побед

ПОСЛЕДНЕЕ

"Монако" выиграл у "Боруссии" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

В Кременной после реконструкции открылся физкультурный центр для олимпийцев и паралимпийцев

На матч "Динамо" – "Шахтер" ограничат вход с рюкзаками и большими сумками

Рада расширила перечень спортивных объектов и мероприятий, финансирующихся из местных бюджетов

Рада хочет законодательно закрепить понятие "национальные виды спорта"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Купить обои
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА