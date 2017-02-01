Спорт

18:50 01.02.2017

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

Фонд испанского футбольного клуба "Реал" (Real Madrid Foundation) в апреле проведет в Киеве официальные курсы для детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Как рассказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" директор по новым проектам фонда Андрес Мунтанер, эти курсы являются не только тренировками и игрой в футбол, но и "школой жизни".

"Мы научим детей командному духу, уважению к другим, лидерским качествам. Наших тренеров отбирает руководитель академии "Реала", который выясняет, чему и как нужно учить детей в той или иной стране, и подбирается тренер, который может дать им что-то новое. В группах максимум по 25 детей, и тренер может отследить развитие каждого ребенка во время курсов", - отметил он.

С детьми будут заниматься тренеры, которые имеют лицензии категории UEFA Pro, дополнительно обучались в академии "Реала", тренировали юниоров "королевского клуба" и прошли аттестацию прежде, чем заслужить место в фонде.

А.Мунтадер подчеркнул, что курсы не ставят целью поиск новых игроков для "Реала", а их задача – это обмен опытом с детьми и их обучение, дать им почувствовать стиль и основные принципы игры "Реала", показать им ценности клуба.

Организатором курсов в Украине является компания Sport Events Management (Казахстан), которая представляет фонд "Реала" на "территории СНГ". Она реализовала в 2016 году несколько проектов в Казахстане и в этих курсах поучаствовали около 500 детей.

Представитель Sport Events Management Олег Погребняк отметил, что дети на курсах обучаются по такой же методике, как это происходит в академии "Реала". "Большой упор делается на индивидуально-технические навыки, такие как удары по мячу, пасы, дриблинг. Также делается упор на командную игру: детей обучают тактике и стратегии игры "Реала". Все тренировки проходят в интерактивном формате. Тренера являются не только профессионалами в футболе, но и хорошими психологами и могут найти подход к каждому ребенку", - рассказал он.

Группы формируются по возрасту и навыкам. Для начинающих даются азы, а для детей, которые давно занимались футболом, даются более продвинутые знания и навыки.

Первые официальные курсы Real Madrid Foundation в Украине пройдут с 5-9 по 12-16 апреля. В них примут участие от 100 до 200 детей, и в зависимости от количества участников приедет соответствующее количество тренеров. Стандартная цена курсов – EUR429. В стоимость включены оригинальные шорты, футболка и гетры фирмы Adidas сезона 2017, страховой полис на случай травм, а после завершения участники получат именные дипломы.

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