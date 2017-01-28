Спорт

15:31 28.01.2017

Украинка Юлия Джима взяла "серебро" в гонке преследования на ЧЕ по биатлону, уступив россиянке

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в гонке преследования (10 км) в субботу в Чехии.

Она уступила первое место россиянке Ирине Старых, которая по итогам прошедшего накануне спринта стартовала третьей и, не допустив ни одного промаха, пересекла финишную черту спустя 30 минут 4,4 секунды после начала гонки.

Победительница спринта Ю.Джима проиграла российской спортсменке 19,8 секунды, совершив два неточных выстрела.

Третье место заняла также россиянка - Светлана Слепцова (серебряный призер спринта). Своей соотечественнице она проиграла 32,1 секунды с одним промахом.

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