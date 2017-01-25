Футбольный клуб "Сумы" будут финансировать инвесторы из Китая

Футбольный клуб "Сумы", выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, будут финансировать и поддерживать инвесторы из Китая, сообщает официальный сайт Сумской областной государственной администрации.

"Нынешнее событие – это результат переговоров, которые продолжались около двух месяцев. В ноябре прошлого года в клубе сложилась критическая ситуация, под угрозой было участие команды в чемпионате Украины, и ему крайне были необходимы перемены. В китайском алфавите буква, означающая изменения, означает и возможность. Поэтому действительно у нас есть такая возможность. Верю, что наши усилия увенчаются успехом", - отметил после встречи с китайскими бизнесменами глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Результатом встречи инвесторов, которых местные СМИ называют "Китайской инвестиционной группой", владельцев клуба и облгосадминистрации стало подписание договора о финансировании и развитие ПФК "Сумы". В сообщении отмечается, что инвесторы нацелены на то, чтобы команды в нынешнем сезоне заняла место не ниже 6-го в Первой лиге, а главная цель в будущем – выступление в украинской Премьер-лиге и попадание в еврокубки.

Куратором проекта по развитию клуба "Сумы" от ОГА будет заместитель председателя Иван Боршош. Новым тренером команды станет известный в прошлом футболист "Днепра" и ряда клубов Германии Владимир Лютый.

Генеральный директор Сумского НПО, которое до этого финансировало клуб, Алексей Цымбал отметил, что объединение будет и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок.