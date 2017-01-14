Спорт

11:42 14.01.2017

Срна решил остаться в "Шахтере"

Защитник и капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна заявил, что остается в "Шахтере" и не перейдет в "Барселону".

"Я и раньше говорил, что мое сердце - в "Шахтере", поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с этой командой чемпионат. Принял правильное решение", - сказал Д.Срна телеканалу "Футбол 1".

"Информацию о "Барселоне" не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в "Шахтере", - сказал 34-летний хорват.

Контракт Д. Срны с Шахтером рассчитан до лета 2017 года. Он выступает в Шахтере с 2003 года. Выступал за сборную Хорватии.

В последние месяцы испанская пресса регулярно сообщала о грядущем переходе хорвата в каталонскую "Барселону", но трансфер так и не состоялся, а Срна вернулся из отпуска в составе дончан.

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