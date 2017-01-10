"Динамо" (Киев) через суд требует от НБУ отменить решение о списании средств в ПриватБанке

ООО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" через суд требует отменить решение комиссии Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года, которым общество признано связанным лицом с национализированным ПриватБанком (Днепр), в связи с чем были списаны денежные средства клуба.

Соответствующий иск зарегистрирован 28 декабря 2016 года в Окружном административном суде Киева, заседание назначено на 19 января 2017 года.

Суд, в частности, обязал НБУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и ПриватБанк представить документы, на основании которых списаны средств ФК со счетов банка.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои данные сообщило, что среди главных пострадавших от принудительного списания депозитов в ПриватБанке оказались братья Григорий и Игорь Суркисы, которым подконтрольно "Динамо" (Киев). Газета оценила их потери от списания в $200-300 млн.

Кроме того, 27 декабря в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск ПАО "Акцент-Банк" (А-Банк, Киев) об отмене того же решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря в части А-Банка. Заседание суда назначено на 12 января 2017 года.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году предоставил четырем физическим лицам-резидентам разрешение на покупку акций А-банка. При этом братья Суркисы в августе-2015 уведомили о намерении приобрести по 32,2% акций А-банка каждый, дочь Г.Суркиса Светлана – о приобретении 16,1% акций банка, дочь И.Суркиса Марина – также 16,1% акций.

Глава НБУ Валерия Гонтарева 19 декабря 2016 года в эфире телеканала ICTV заявила, что А-банк он связан с акционерами ПриватБанка.

"А-Банк – это небольшой банк, но он связан с акционерами ПриватБанка… Он связанное лицо с ПриватБанком. Мы вам покажем, каким образом, у нас есть информация", - сказала она.

В то же время в пресс-службе ФК "Динамо" (Киев) заявили, что команда продолжает работать с ПриватБанком в обычном режиме и клуб не имеет проблемы в осуществлении своей деятельности.

"Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации ПриватБанка. Подчеркиваем, что ФК "Динамо" (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией ПриватБанка, так и с руководством Национального банка Украины", - указано в заявлении на сайте клуба во вторник.

Структуры братьев Суркисов и одного из экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского являются бизнес-партнерами, в частности, они являются совладельцами ряда облэнерго.