Спорт

15:45 31.12.2016

"Заря" согласилась отпустить принадлежащего "Шахтеру" Караваева в турецкий "Фенербахче"

Луганская "Заря" согласилась на досрочное расторжение контракта об аренде принадлежащего донецкому "Шахтеру" полузащитника Александра Караваева, чтобы этот футболист мог перейти в турецкий "Фенербахче".

Как сообщает официальный сайт клуба, главному тренеру стамбульской команды Дику Адвокаату понравилась игра А.Караваева в матчах против "Зари" в Лиге Европы и он предложил ему перейти в турецкий клуб.

Аренда А.Караваева "Зарей" была рассчитана до конца этого сезона. Расторгнуть соглашение можно было только в трехстороннем порядке, так как у "Шахтера" не было единоличных прав вернуть игрока досрочно.

"После долгих переговоров между "Шахтером", которому принадлежат права на футболиста, и "Зарей" в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договоренность о переходе", - сообщает в субботу пресс-служба луганского клуба.

24-летний А.Караваев выступал за "Зарю" с 2014 года. В составе клуба провел 56 матчей, забил 16 голов. В октябре 2015 года дебютировал за национальную сборную Украины, за которую уже сыграл 5 матчей.

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