Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о подписании двухлетнего контракта с аргентинским футболистом Карлосом Тевесом, начинавшим год в составе клуба "Бока Хуниорс".

Сумма сделки не разглашается, но по сообщениям многочисленных СМИ, зарплата футболиста составит $84 млн за два года, или $754 тыс. в неделю. Это сделает аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Как говорится в сообщении шанхайского клуба, К.Тевес является "лучшим нападающим в истории сборной Аргентины" и существенно усилит атакующий потенциал команды.

Отмечается, что в "Шанхай Шеньхуа" уже играют такие известные футболисты, как Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин. Тренер клуба - уругваец Густаво Пойет, ранее возглавлявший английский "Сандерленд".

Ранее 32-летний К.Тевес играл в таких клубах, как "Ювентус", "Манчестер-Сити" и "Манчестер Юнайтед". Трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды - чемпионат Италии, в 2008 году в составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги чемпионов. Также на счету аргентинца 76 выступлений за сборную Аргентины и 13 забитых голов.