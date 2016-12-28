Украинские гроссмейстеры Анна Музычук и Василий Иванчук – чемпионы мира по быстрым шахматам

Украинские шахматисты Анна Музычук и Василий Иванчук стали чемпионами мира по быстрым шахматам среди женщин и мужчин соответственно, сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Отличные новости! Украинцы Анна Музычук и Василий Иванчук стали чемпионами мира по быстрым шахматам. Искренне поздравляю наших победителей", - написал В.Гройсман в среду вечером в своей странице в Фейсбук.

А.Музычук – украинская шахматистка, гроссмейстер (2012). Чемпионка мира (2010) среди девушек до 20 лет. Чемпионка мира по блицу среди женщин 2014 года. Бронзовый призёр личного чемпионата Европы (2012). 2-е место на этапе Гран-при ФИДЕ в Казани (2012). В составе женской сборной Украины завоевала 3-е место на шахматной Олимпиаде 2014 года.

В.Иванчук – шахматист, гроссмейстер, сильнейший шахматист Украины 90-х годов. Победитель Второго командного чемпионата мира в составе команды СССР (1989). Победитель Пятого командного чемпионата мира в составе команды Украины (2001). Чемпион Европы 2004 года, финалист чемпионата мира ФИДЕ 2001—2002 года. Четырёхкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: дважды в составе команды СССР (1988, 1990) и дважды в составе команды Украины (2004, 2010).