МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 ода в Сочи, говорится в пресс-релизе МОК.

"Международный олимпийский комитет объявил сегодня, что в 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дела заведены не в связи с положительными допинг-тестами, а с тем, что манипуляции с допинг-пробами атлетов могли привести к нарушению антидопинговых правил.

Как сообщалось, независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года.