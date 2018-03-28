Группа нардепов выступает за введение ответственности для силовиков за нарушение закона "маски-шоу – стоп" вплоть до уголовной

Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Группа народных депутатов намерена предложить изменения в законодательство, предусматривающие дисциплинарную и уголовную ответственность за нарушение порядка проведения обысков у бизнеса, сообщил народный депутат, представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко ("Блок Петра Порошенко").

"Нужно сейчас писать изменения в законодательство… Нужно вводить дисциплинарную или даже уголовную ответственность силовиков за невыполнение закона "маски-шоу – стоп". Если вы не допустили адвоката – должны нести за это, как минимум дисциплинарную, а я считаю, что уголовную ответственность", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Народный депутат отметил, что закон "маски-шоу – стоп" ограничил возможности силовиков давить на бизнес, но фактически все силовые органы, как старые, так и новосозданные, его нарушают.

"Почему они его нарушают? Потому что на самом деле все эти прогрессивные нормы не имеют за собой карательного действия", - пояснил В.Денисенко.

По его словам, в Украине в 2017 году прошло более 80 тыс. обысков. "Начиная с 2013 года, примерно в 2,5 раза количество обысков увеличилось. И растет оно с прогрессией примерно на 10-12 тыс. обысков "плюс" каждый год", - рассказал нардеп.

Он также сообщил, что в ближайшее время группа народных депутатов предложит изменения в законодательство, которые введут ответственность для силовиков за нарушение закона "маски-шоу стоп".

В свою очередь, народный депутат из фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко заявил: "Я считаю, то, что предложил Вадим Денисенко, мы должны сделать и усилить этот закон".

В то же время, член этой же фракции, глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко прогнозирует, что против принятия соответствующего закона будут выступать силовые органы, и противостоять этому – их "лоббисты" в парламенте.