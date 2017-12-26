Украинская альпинистка Яловчак покорила пик Винсон в Антарктиде - завершающую вершину своей программы

Киев. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинская альпинистка Татьяна Яловчак в составе международной спортивной экспедиции в начале декабря покорила завершающую вершину из своей программы "7 вершин", взойдя на пик Винсон в Антарктиде.

"В Антарктиде такое ощущение, что на другой планете – яркий свет, хрустящий снег, мороз, солнце стоит постоянно в зените. Нам сказали, что у нас будет два дня хорошей погоды, вся программа уложилась бы в четыре дня, но пришел циклон и ветер 80 м/с, и мы просидели в палатке три дня", - рассказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам Т.Яловчак, в экспедиции всего было 11 человек – представители Украины, Латвии, Азербайджана, России, Канады и Непала.

Всего участие в экспедиции стоило $45 тыс., не считая перелетов и экипировки.

"Одежда у меня оставалась еще с Эвереста, часть ее ветром унесло, но я не жалею, потому что гора всегда что-то берет взамен. Еще не было ни разу, чтобы я что-то не потеряла на горе", - поделилась впечатлениями альпинистка.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, Т.Яловчак отметила, что хочет поучаствовать в проекте "Танцы со звездами" и покорить Охос-дель-Саладо (Чили).

По информации из открытых источников, пик Винсон – завершение программы "7 вершин", в которую входят самые высокие горы мира. Т.Яловчак – первая женщина в истории Украины, которой это удалось, ее имя внесено в национальную Книгу рекордов.