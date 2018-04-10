Политика

20:19 10.04.2018

Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вооруженным силам вопрос деятельности института военного омбудсмена

Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вооруженным силам вопрос деятельности института военного омбудсмена

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вопросам вооруженных сил Хансом-Петером Бартельсом вопрос деятельности института военного омбудсмена.

"Сосредоточились на обсуждении вопроса деятельности института военного омбудсмена, его функционале и направлениях работы на примере Германии. Опыт ФРГ свидетельствует об эффективности данной институции как для защиты прав и свобод военнослужащих, так и для качества осуществления демократического контроля над вооруженными силами", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, собеседники обсудили вопросы демократического контроля над вооруженными силами, а также порядок прохождения службы женщинами-военнослужащимии привлечение на аутсорсинге независимых экспертных центров для повышения качества реформ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Омбудсмен обратилась к главе Минобороны из-за случаев пожаров на полигонах ВСУ

Фриз предлагает привлечь нардепов к объединенной команде Украина-НАТО для разработки концепции операций C4ISR

Депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом – Найем

Рада назначила омбудсменом Людмилу Денисову

Закон о нацбезопасности необходим для дальнейшей реформы оборонного сектора - Фриз

Украина призвала представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму – Фриз

Поддержка РФ замороженных конфликтов способствует развитию трансграничной преступности – нардеп Фриз

Обращение Рады о незаконности выборов президента РФ в Крыму безотлагательно направят президенту и членам ПА НАТО

Закон о Нацбезопасности позволит реформировать систему обороны Украины по стандартам НАТО – Фриз

Реадмиссия Саакашвили в Польшу законна, но следует разобраться в процедуре ее выполнения

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины подчеркивает ответственность РФ, превратившей Европу и Ближний Восток в полигон испытания своего оружия

Четыре нардепа до сих пор не подали е-декларации

Порошенко и Штайнмайер обсудили ситуацию на Донбассе

Климкин посетит Македонию

Волкер и дипломатические советники "нормандской четверки" продолжат работу над идеей размещения миротворцев ООН на Донбассе - Елисеев

В Киевском форуме по безопасности заявлено участие премьер-министров Литвы, Молдовы и заместителя генсекретаря НАТО

Премьер Венгрии обещает значительные изменения в новом правительстве

Встреча глав Украины, Германии и Франции состоится на фоне диалога с Москвой

Климкин: Главы МИД "нормандской четверки" встретятся, если будет малейший шанс на успех

Порошенко поблагодарил Меркель за позицию по Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА