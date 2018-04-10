Политика

17:14 10.04.2018

Климкин посетит Македонию

Климкин посетит Македонию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 11-12 апреля посетит с официальным визитом в Республику Македония, где встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, целью визита П.Климкина является активизация украинско-македонского сотрудничества, в частности, взаимная поддержка на пути в ЕС и НАТО, обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и Македонией.

В ходе визита также будет обсуждаться подготовка к заключению соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Македонии, которым вводится безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан двух государств по биометрическим паспортам.

В рамках визита глава МИД Украины возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Скопье совместно с громадой украинцев Македонии, а также даст интервью ведущим местным СМИ.

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Интерфакс-Украина
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