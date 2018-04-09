Политика

08:31 09.04.2018

Британское посольство в Москве уведомило Викторию Скрипаль, что сестра Юлия не хочет ее видеть

Посольство Великобритании в РФ официально уведомило родственницу Сергея и Юлии Скрипалей Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну.

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возврата", - сказала В.Скрипаль "Интерфаксу" в субботу.

Собеседница агентства отметила, что когда была в посольстве, честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой. "Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч рублей. При этом, когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - сообщила В.Скрипаль.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в Сбербанке, а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены у торгового центре в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 12 марта в парламенте, сто они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Виктория Скрипаль выразила желание приехать в Великобританию навестить сестру. 5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Она также сказала, что ее отец чувствует себя нормально. Позднее эту информацию подтвердили в окружном госпитале Солсбери, где находятся отец и дочь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большой договор не расторгнут, так как в нем РФ признает территориальную целостность Украины

Британский министр обороны призвал активизировать военное строительство перед лицом "российской угрозы"

Минобороны Эстонии: не стоит беспокоиться в связи с проводимыми Россией в Балтийском море учениями ПВО военно-морского флота

Трамп и Мэй в телефонном разговоре обсуждали проблему борьбы с разведдеятельностью РФ

В новых реалиях отношений с РФ Украина должна выйти на новый договор

Совместная работа ВККСУ и совета добропорядочности является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине – посольство США

Выдворение российского дипломата из Бельгии является мерой солидарности с Великобританией, ЕС и НАТО - глава МИД

НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе, аккредитация еще троих не будет принята - Столтенберг

Болгария отзывает для консультаций посла в РФ в связи с "делом Скрипаля"

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

Пхеньян подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации

Трамп предупредил о последствиях ответственных за химатаку в Сирии

ЕС призвал СБ ООН восстановить Объединенный следственный механизм для расследования применения химоружия в Сирии

Команда Трампа обсудит разные варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии

США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

США и КНДР ведут секретную подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном

США заблокировали проект заявления СБ ООН, призывающего к независимому расследованию ситуации вокруг сектора Газа

Глава МИД Белоруссии заявил, что у ЕС есть список ожиданий республики

О встречах в "нормандском формате" можно будет говорить после согласования позиций глав МИД Украины, Германии, Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА