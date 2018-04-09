Политика

01:44 09.04.2018

Трамп предупредил о последствиях ответственных за химатаку в Сирии

Трамп предупредил о последствиях ответственных за химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты России и Ирана несут ответственность за химатаку в сирийской Думе и заплатят за это.

"Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он также отметил, что территория, на которой произошла химатака, заблокирована и окружена сирийской армией. Сейчас зона поражения химическим оружием "полностью недоступна для внешнего мира".

"Президент Путин, Россия и Иран ответственные за поддержку "зверя" Асада. Придется заплатить большую цену", - написал американский президент.

Кроме того он потребовал "немедленно" открыть территорию для оказания медицинской помощи пострадавшим и подтверждение использования химического оружия.

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