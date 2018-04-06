Политика

13:44 06.04.2018

Nord Stream-2 нарушает принципы прозрачности и равности доступа

Nord Stream-2 нарушает принципы прозрачности и равности доступа

Газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминацтионноси и равности доступа, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не содействует дливерсификации источников и маршрутов поставки газа", – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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