Nord Stream-2 нарушает принципы прозрачности и равности доступа

Газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминацтионноси и равности доступа, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не содействует дливерсификации источников и маршрутов поставки газа", – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.