Политика

10:02 06.04.2018

Большой договор не расторгнут, так как в нем РФ признает территориальную целостность Украины

Большой договор не расторгнут, так как в нем РФ признает территориальную целостность Украины

Большой договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует, потому что в нем РФ признает территориальную целостность Украины, пояснила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность и Россия там обязывается не нападать на украинское государство. И поведение РФ в течение этих четырех лет - это (его – ИФ) прямое нарушение", - пояснила И.Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала" в четверг вечером.

На вопрос ведущего, действительно ли Украина должна определиться до ноября, когда истекает срок действия этого соглашения, продлевать ли его, она ответила, что соответствующая дискуссия идет с начала агрессии РФ в Украине. "Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения - так называемого большого договора между Украиной и Россией", - сказала вице-премьер.

При этом она отметила, что, "очевидно, время его проходит", однако договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к такому согласию. Политик также подчеркнула, что "здесь может быть серьезная игра РФ, и она тоже может манипулировать тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения".

"Когда работала в парламенте, я предлагала упразднить отдельные статьи в этом соглашении, и это было возможно. Есть разные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, оценивают риски и возможности того, как именно можно будет действовать", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

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