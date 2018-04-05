Политика

14:49 05.04.2018

Порошенко намерен обсудить с Меркель миротворческую миссию ООН на Донбассе и поддержку реформ

Порошенко намерен обсудить с Меркель миротворческую миссию ООН на Донбассе и поддержку реформ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе предстоящей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить миротворческую миссию ООН на Донбассе и поддержку реформ в Украине.

"О чем мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией разворачиваем в Украине", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в четверг в Виннице.

Президент сообщил, что он вылетает в Германию в понедельник 9 апреля.

"Это одна из первых иностранных встреч нового немецкого правительства", - подчеркнул П.Порошенко.

Он высказал благодарность А.Меркель за приоритеты политики Германии в отношении Украины.

"В качестве примера могу сказать, что в коалиционном соглашении немецкого правительства вопросы Украины, вопросы миротворцев являются ключевыми", - сказал президент.

По его словам, Германия имеет более 30 проектов поддержки реформ Украины.

"Повестка дня у нас очень большая. Дождитесь вторника", - добавил П.Порошенко.

Как е сообщалось, П.Порошенко встретиться с А.Меркель 10 апреля.

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