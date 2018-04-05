Киев сможет убедить партнеров, что налог на выведенный капитал будет эффективно работать в Украине – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украинское государство сможет убедить Международный валютный фонд (МВФ) в необходимости введения налога на выведенный капитал.

"Заявляю, что мы сможем убедить наших партнеров в том, что это (налог на выведенный капитал – ИФ) на сегодня, если оно эффективно работает во многих странах, начиная от Эстонии, завершая Грузией, оно будет работать в Украине. И это существенно повысит инвестиционную привлекательность нашего государства и каждого региона", - сказал президент на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в Виннице в четверг.

Президент рассказал, что по его поручению в настоящее время на переговорах с МВФ обсуждается вопрос обоснования необходимости введения налога на выведенный капитал.