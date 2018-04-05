Рада призвала мировое сообщество не способствовать строительству газопровода "Северный поток-2"

Верховная Рада Украины призывает иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление (№8111) об обращении Верховной Рады к международному сообществу относительно недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" и монополии РФ на газовых рынках мира поддержали 266 народных депутатов в четверг.

Украинский парламент призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской Комиссий относительно недопущения строительства газопровода, согласно ст.247 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ст.6 Договора об основании Энергетического сообщества.

Народные депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

Верховная Рада призывает предпринимать регуляторные, инфраструктурные и другие меры для надежного и устойчивого уменьшения монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Народные депутаты отмечают, что намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток-2" станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы.