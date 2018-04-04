Украина и Россия с начала агрессии приостановили или расторгли 44 договора

Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

Замминистра отметила, что были приложены все усилия для уменьшения количества соглашений, по которым Украина не имеет интереса в их продлении.

Е.Зеркаль добавила, что позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - рассказала Е.Зеркаль.