Политика

12:42 04.04.2018

Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс

Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс

Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе. Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", - сказал С.Полторак на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду в Киеве.

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